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Дубинский: Андрей Ермак врал о переговорах с Марко Рубио

По словам Дубинского, событие, о котором ранее публиковались фотографии, в действительности не происходило.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по делу о государственной измене, опроверг информацию о встрече главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американским сенатором Марко Рубио.

В своем Telegram-канале он заявил, что опубликованная в Politico статья, где упоминается эта встреча, указывает на недостоверность представленных ранее сведений.

По словам Дубинского, событие, о котором ранее публиковались фотографии, в действительности не происходило, и подобные случаи, по его мнению, свидетельствуют о склонности украинских чиновников к искажению фактов.

Ранее Дубинский высказал мнение, что НАТО хочет продолжать конфликт на Украине, чтобы забрать часть ее территорий.

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