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Рядом с резиденцией посла Норвегии в Тель-Авиве произошел взрыв

Вечером в четверг рядом с резиденцией посла Норвегии в Тель-Авиве прогремел взрыв.

Вечером в четверг рядом с резиденцией посла Норвегии в Тель-Авиве прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежский МИД.

«Мы связались с посольством сегодня вечером; все сотрудники целы и невредимы», — говорится в электронном сообщении пресс-службы министерства.

Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.