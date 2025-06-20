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Песков: РФ считает неприемлемым вести разговоры о свержении власти в Иране

Россия считает непозволительным со стороны Запада вести разговоры, а тем более предпринимать действия по свержению власти в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что Москва категорически отвергает саму идею обсуждения возможности смены власти в Иране.

По его словам, подобные высказывания и тем более действия со стороны западных государств считаются в России недопустимыми.

Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств отказался даже комментировать подобный вопрос, что, по мнению Кремля, подчёркивает его принципиальную неприемлемость.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Ближний Восток представляет важность для России в плане инфраструктуры, ситуация в регионе не несет РФ ничего хорошего.

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