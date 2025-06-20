Песков: РФ считает неприемлемым вести разговоры о свержении власти в Иране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что Москва категорически отвергает саму идею обсуждения возможности смены власти в Иране.
По его словам, подобные высказывания и тем более действия со стороны западных государств считаются в России недопустимыми.
Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств отказался даже комментировать подобный вопрос, что, по мнению Кремля, подчёркивает его принципиальную неприемлемость.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Ближний Восток представляет важность для России в плане инфраструктуры, ситуация в регионе не несет РФ ничего хорошего.