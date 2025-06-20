Новак: Россия не проиграла от прекращения экспорта газа через Украину, отказ от транзита ударил только по ЕС

По его словам, отказ от транзита газа через Украину ударил только по Европе, которая вынуждена переплачивать за СПГ. «Я считаю, что этот фактор в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей газа, для тех, кто использовал исторически российский газ — более дешевый, стабильный в поставках, и на сегодняшний день европейские потребители вынуждены замещать этот газ поставками сжиженного природного газа с мировых рынков по более дорогим ценам», — отметил Новак.