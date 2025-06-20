Новак: Россия не проиграла от прекращения экспорта газа через Украину, отказ от транзита ударил только по ЕС

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не проиграла от прекращения экспорта газа через Украину в конце 2024 г, так как нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Страна сохраняет объем поставок газа в Европу на уровне прошлого года, сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». Об этом передает ТАСС.
«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», — сказал он.
По его словам, отказ от транзита газа через Украину ударил только по Европе, которая вынуждена переплачивать за СПГ. «Я считаю, что этот фактор в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей газа, для тех, кто использовал исторически российский газ — более дешевый, стабильный в поставках, и на сегодняшний день европейские потребители вынуждены замещать этот газ поставками сжиженного природного газа с мировых рынков по более дорогим ценам», — отметил Новак.
Вице-премьер заметил, что за решение о прекращении транзита сейчас расплачиваются европейские потребители, так как в ЕС растут цены на электроэнергию, на выработку тепла, на производство продукции из газа.
«Это выбор европейцев, это политический выбор, поэтому наши основные сейчас поставки идут в Европу через турецкий поток, та инфраструктура, которая была создана до этого, а также основной вектор — это поставки в Среднюю Азию и в азиатско-тихоокеанские регионы», — добавил он. -0-