Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумах произошел взрыв

Как передаёт издание «Страна», в северо-украинском городе Сумы вечером произошёл уже третий за этот день взрыв.

Как передаёт издание «Страна», в северо-украинском городе Сумы вечером произошёл уже третий за этот день взрыв. Ранее сообщалось о двух предыдущих детонациях в том же населённом пункте.

Одновременно поступали сведения о взрывах в Харькове. В данный момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, тогда как в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской регионах предупреждение об опасности уже отменили.

Два дня назад американский военный пал в Киеве вместе с ЗРК Patriot.