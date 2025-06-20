В Сумах произошел взрыв

Как передаёт издание «Страна», в северо-украинском городе Сумы вечером произошёл уже третий за этот день взрыв. Ранее сообщалось о двух предыдущих детонациях в том же населённом пункте.
Одновременно поступали сведения о взрывах в Харькове. В данный момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, тогда как в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской регионах предупреждение об опасности уже отменили.
Два дня назад американский военный пал в Киеве вместе с ЗРК Patriot.