Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ

Всем участникам этого конфликта, как считает Путин, было бы правильно найти способ договориться друг с другом. На встрече с представителями международных информационных агентств в ночь на четверг президент РФ сообщил, что решение, обеспечивающее интересы и Ирана, и Израиля может быть найдено. По словам Путина, Москва изложила обеим сторонам, а также США возможные варианты, но решение остается за политическим руководством этих стран.