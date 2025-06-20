Ушаков рассказал, с кем встретится Путин в день пленарной сессии ПМЭФ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, в пятницу, в день пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет ряд международных встреч, в ходе которых, как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, будет обсуждаться в том числе обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Путин
Ситуация на Ближнем Востоке.
Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ и направил в Петербург представительную делегацию, состоящую из около 80 человек. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, сказал ранее Ушаков. Он напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном.
По словам помощника президента РФ, в ходе беседы Путин и Аль Халифа затронут различные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, стороны обсудят нынешнее обострение конфликта между Ираном и Израилем.
Всем участникам этого конфликта, как считает Путин, было бы правильно найти способ договориться друг с другом. На встрече с представителями международных информационных агентств в ночь на четверг президент РФ сообщил, что решение, обеспечивающее интересы и Ирана, и Израиля может быть найдено. По словам Путина, Москва изложила обеим сторонам, а также США возможные варианты, но решение остается за политическим руководством этих стран.
Положение дел на нефтяном рынке.
Тема обострения ситуации на Ближнем Востоке будет подниматься и во время встречи президента РФ с генсекретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом. Их беседа запланирована на вечер 20 июня. На повестке дня — текущее состояние на мировом нефтяном рынке, перспективы его развития в свете конфликта Ирана и Израиля и конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+.
Ранее встречу с генеральным секретарем ОПЕК на полях ПМЭФ провел вице-премьер РФ Александр Новак. В ходе беседы он подчеркнул, что Россия высоко оценивает эффективность взаимодействия в рамках ОПЕК+. По словам Новака, благодаря регулярным и доверительным рабочим контактам, у членов ОПЕК+ есть возможность заранее сверять позиции, вырабатывать согласованные подходы, а также принимать решения, учитывающие интересы участников организации.
Российско-китайские отношения.
После пленарной сессии ПМЭФ у российского лидера также запланирована встреча с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые очень хорошо развиваются, сообщил Ушаков.
Встрече Путина с вице-премьером Госсовета КНР предшествовал телефонный разговор президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином, о котором Ушаков сообщил 19 июня. Как рассказали в Кремле, разговор двух лидеров носил дружеский и конструктивный характер, в основном он был посвящен обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, 31 августа — 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с Си Цзиньпином.
Петербургский международный экономический форум проходит