Илон Маск назвал директора по персоналу Белого дома «змеей»

По сообщениям СМИ, Гор якобы сыграл решающую роль в том, что президент США Дональд Трамп отказался от кандидатуры Джареда Айзекмана на пост главы NASA — Айзекман, близкий соратник Маска, был предложен на утверждение в сенате, но его кандидатура была отозвана. Это решение, как утверждают источники, спровоцировало новый виток конфликта между Маском и Трампом, который достиг апогея 5 июня, когда Маск публично поддержал импичмент президента, а тот, в свою очередь, пригрозил пересмотром многомиллиардных контрактов с компаниями предпринимателя.