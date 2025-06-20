Илон Маск назвал директора по персоналу Белого дома «змеей»

Илон Маск подверг критике главу кадровой службы Белого дома Серхио Гора на фоне публикации The Washington Post, в которой сообщается, что тот так и не прошёл обязательную биографическую проверку, несмотря на свою ключевую должность.
Гор прежде занимал пост главного инспектора по политическим назначениям при администрации Трампа. Маск отреагировал на эту информацию резко, назвав Гора «змеёй» в соцсети Х (ранее Twitter, заблокированной в РФ).
По сообщениям СМИ, Гор якобы сыграл решающую роль в том, что президент США Дональд Трамп отказался от кандидатуры Джареда Айзекмана на пост главы NASA — Айзекман, близкий соратник Маска, был предложен на утверждение в сенате, но его кандидатура была отозвана. Это решение, как утверждают источники, спровоцировало новый виток конфликта между Маском и Трампом, который достиг апогея 5 июня, когда Маск публично поддержал импичмент президента, а тот, в свою очередь, пригрозил пересмотром многомиллиардных контрактов с компаниями предпринимателя.
Источники, близкие к администрации, утверждают, что действия Гора вызвали раздражение среди советников Трампа. Они считают, что личные антипатии чиновника начали вредить политическим интересам Белого дома. По информации New York Post, Гор объяснил отзыв кандидатуры Айзекмана его пожертвованиями в пользу Демократической партии, подчеркнув, что окончательное решение принимал Трамп.
В то же время сам Гор оказался в центре нового скандала: как стало известно, он не представил форму SF-86 — анкету, необходимую для допуска к работе с секретной информацией. В отличие от большинства сотрудников администрации, он долго откладывал заполнение документа и лишь недавно передал Белому дому требуемую форму объёмом более 100 страниц. Когда именно он планирует завершить процедуру — остаётся неясным.
Кроме того, возникли сомнения в достоверности данных о его происхождении. Гор утверждает, что родился на Мальте, однако власти островного государства опровергли это. После этого чиновник отказался уточнять место своего рождения, лишь отметив, что это не Россия.