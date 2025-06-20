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Командующий КСИР назначил нового руководителя разведки

Новым руководителем разведывательного бюро Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стал генерал Маджид Хадеми. Об этом сообщает агентство Fars.

Маджид сменил на посту Мохаммада Каземи, погибшего в результате израильских авиаударов. Назначение Хадеми, предположительно, было произведено по решению командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

Напомним, 15 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации главы разведки КСИР Каземи и его заместителя. Он также подчеркнул, что Израиль готов предпринять ещё больше действий, если это будет необходимо. Позднее Тегеран подтвердил смерть военного руководителя.

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