Командующий КСИР назначил нового руководителя разведки

Маджид сменил на посту Мохаммада Каземи, погибшего в результате израильских авиаударов. Назначение Хадеми, предположительно, было произведено по решению командующего КСИР Мохаммада Пакпура.
Напомним, 15 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации главы разведки КСИР Каземи и его заместителя. Он также подчеркнул, что Израиль готов предпринять ещё больше действий, если это будет необходимо. Позднее Тегеран подтвердил смерть военного руководителя.
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