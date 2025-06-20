Песков: вмешательство США в ирано-израильский конфликт откроет ящик Пандоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Sky News выразил обеспокоенность тем, что участие США в противостоянии между Израилем и Ираном может привести к усилению радикальных сил и создать серьёзные риски для глобальной стабильности.
Он предупредил, что подобное вмешательство фактически развяжет «ящик Пандоры», последствия которого будет крайне трудно контролировать.
Также Песков подчеркнул, что возможное покушение на жизнь высшего руководителя Ирана вызвало бы крайне резкую и негативную реакцию со стороны Москвы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает саму идею обсуждения возможности смены власти в Иране.