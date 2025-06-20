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США допускают использование тактического ядерного оружия против Ирана

Администрация США не исключает применения тактического ядерного оружия для удара по подземному иранскому комплексу по обогащению урана в Фордо.

Администрация США не исключает применения тактического ядерного оружия для удара по подземному иранскому комплексу по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на источник в Белом доме.

По ее данным, американские военные считают, что обычные противобункерные бомбы способны эффективно уничтожить объект. Однако Вашингтон пока не снимает с рассмотрения ни один из возможных вариантов действий, включая использование тактического ядерного оружия.

«Чиновник Белого дома сообщил мне, что содержание этой публикации не соответствует действительности, что американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо и что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения», — написала она.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало материал о возможных планах США, однако официальный представитель Белого дома опроверг его содержание.