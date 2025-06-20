Премьер Франции застрял внутри истребителя

Французские СМИ и соцсети обсуждают забавный инцидент, случившийся на авиасалоне в Ле-Бурже. Во время демонстрации новейшего истребителя Rafale F5 премьер-министр Франции Франсуа Байру решил примерить кабину самолёта, однако застрял внутри и не смог сразу выбраться — всё это попало в объективы телекамер.
Раскадровки моментально разлетелись по интернету и породили волну насмешек. Одни пользователи наложили на ролик фальшивую блок-флейтовую версию саундтрека из «Top Gun», другие штампуют фотожабы и ироничные подписи.
Журнал Entrevu отмечает, что дебют Rafale F5, который впервые показали широкой публике и который должен поступить на вооружение ВВС Франции к 2033 году, считался главным событием салона. Однако настоящий ажиотаж вызвала вовсе не самолёт, а неожиданный «кабальный» эпизод с главой правительства.
Ранее супружеская оплеуха Макрона стремительно исчезла из французского эфира.