Премьер Франции застрял внутри истребителя

Французские СМИ и соцсети обсуждают забавный инцидент, случившийся на авиасалоне в Ле-Бурже. Во время демонстрации новейшего истребителя Rafale F5 премьер-министр Франции Франсуа Байру решил примерить кабину самолёта, однако застрял внутри и не смог сразу выбраться — всё это попало в объективы телекамер.