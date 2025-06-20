6 баллов за русского солдата. Как на Украине работает шокирующая система мотивации ВСУ

— Нет видео — нет очков. А чтобы занести эти данные в систему, нужны кадры с точки зрения FPV-дрона, приближающегося к цели, и одновременная съёмка с увеличением с Mavic или аналогичного БПЛА, подтверждающая факт разрушения. Хотя бы один элемент отсутствует — всё, баллов не будет. А ведь часто камера дрона отключается перед ударом или сосредоточена на корректировке огня, иногда мешает съёмке рельеф местности. Это приводит к парадоксу: операторы прилагают огромные усилия не для того, чтобы уничтожить врагов, а для того, чтобы доказать, что они это сделали, — рассказывает Денис Н.