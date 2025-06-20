Власти Ирана считают, что Израиль не способен выдержать атаки Ирана без поддержки США

«С востока на запад, с севера на юг мы взяли на прицел каждое место территория Израиля, где бы мы ни хотели, в Тель-Авиве и Хайфе. Вопреки тому, что представлял себе противник, наши вооруженные силы смогли быстро взять под контроль поле боя», — подытожил спикер парламента. -0-