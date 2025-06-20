Власти Ирана считают, что Израиль не способен выдержать атаки Ирана без поддержки США

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль без поддержки США ни одного дня не способен выдерживать атаки Ирана. Об этом заявил председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммад-Багер Галибаф, передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.
«Сегодня весь народ Ирана выступает единым фронтом в защиту Ирана. Мы до сих пор проявляли большую сдержанность перед лицом попыток расширить масштабы войны в регионе. Президент США Дональд Трамп должен понимать, что он не может навязать нам мир посредством войны и угроз», — цитирует председателя Меджлиса иракское информационное агентство INA.
«Что касается Израиля, то он ни одного дня не способен выдержать нашу атаку без поддержки со стороны США», — продолжал Галибаф.
«С востока на запад, с севера на юг мы взяли на прицел каждое место территория Израиля, где бы мы ни хотели, в Тель-Авиве и Хайфе. Вопреки тому, что представлял себе противник, наши вооруженные силы смогли быстро взять под контроль поле боя», — подытожил спикер парламента. -0-