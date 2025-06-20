Жертвами пищевого отравления на Мадагаскаре стали 20 человек

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате недавнего пищевого отравления в пригороде Антананариву, столице Мадагаскара, возросло до 20. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление правительства страны.
«Поскольку отравление было преднамеренным, виновные должны быть наказаны», — говорится в заявлении, отмечая, что в рамках продолжающегося расследования были арестованы пять человек.
Как стало известно, 14 июня около 50 человек посетили празднование в регионе Амбохималаза. По завершеню мероприятия нескольких гостей почувствовали недомогание, включая головокружение и помутнение зрения.
По данным больницы, в которую поступило большинство отравленных пациентов, 20 человек все еще находятся в критическом состоянии.
Министр общественного здравоохранения Зели Рандриаманантани сообщила СМИ, что пациенты прошли курс лечения от отравления.
Министерство здравоохранения объявило, что продолжаются лабораторные анализы образцов продуктов питания, чтобы определить источник отравления. -0-