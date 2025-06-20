Косачев: война с Ираном для Трампа не будет «маленькой и победоносной»

«[Президент США Дональд Трамп] уже, к сожалению, не продемонстрировал эффективности своих действий на других линиях. Где сейчас Канада? Где сейчас Гренландия? Где сейчас украинский кризис? Ему крайне нужна сейчас “маленькая победоносная война”. Если он увидит эту войну на иранском направлении, он совершит колоссальною ошибку, потому что она не будет ни маленькой, ни победоносной», — сказал он.