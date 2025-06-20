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Косачев: война с Ираном для Трампа не будет «маленькой и победоносной»

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу сейчас очень нужна «маленькая победоносная война», однако, на иранском направлении она не будет «ни маленькой, ни победоносной». Об этом заявил зампред СФ Константин Косачев в эфире Первого канала.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«[Президент США Дональд Трамп] уже, к сожалению, не продемонстрировал эффективности своих действий на других линиях. Где сейчас Канада? Где сейчас Гренландия? Где сейчас украинский кризис? Ему крайне нужна сейчас “маленькая победоносная война”. Если он увидит эту войну на иранском направлении, он совершит колоссальною ошибку, потому что она не будет ни маленькой, ни победоносной», — сказал он.

Трамп ранее не исключил возможности нанесения ударов по Ирану. Белый дом в четверг заявил, что президент в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану. Как сообщил 17 июня портал Axios со ссылкой на источники, глава вашингтонской администрации рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.

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