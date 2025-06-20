Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом после конфликта

Алаудинов извинился перед православным священником.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов извинился перед бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, схиигуменом Гавриилом (Виноградовым), после публичного конфликта из-за высказываний о мусульманах. Об этом Алаудинов сообщил в своем телеграм-канале.
«Те люди, которые хотели поссорить православных и традиционных мусульман, они сделали все для того, чтобы в тылу нашей Родины создать хаос, неразбериху и может быть даже кровопролитие», — заявил отец Гавриил. По его словам, причиной скандала стал фрагмент его проповеди, который был вырван из контекста и подан так, будто он выступает против ислама.
В ходе встречи обе стороны пришли к согласию, что их взгляды на происходящее совпадают, а разногласий не существует. Апти Алаудинов еще раз публично извинился перед схиигуменом за свои резкие слова, сказанные ранее в адрес священника.
Ранее Апти Алаудинов резко отреагировал на высказывания схиигумена Гавриила, назвав их оскорбительными для мусульман и выразив недовольство отсутствием реакции правоохранительных органов. Военный подчеркивал, что подобные заявления способствуют разжиганию межнациональной розни и отмечал необходимость равного отношения ко всем гражданам России независимо от национальности и вероисповедания.