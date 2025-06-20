Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом после конфликта

«Те люди, которые хотели поссорить православных и традиционных мусульман, они сделали все для того, чтобы в тылу нашей Родины создать хаос, неразбериху и может быть даже кровопролитие», — заявил отец Гавриил. По его словам, причиной скандала стал фрагмент его проповеди, который был вырван из контекста и подан так, будто он выступает против ислама.