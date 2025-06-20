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Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом после конфликта

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов извинился перед бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, схиигуменом Гавриилом (Виноградовым), после публичного конфликта из-за высказываний о мусульманах. Об этом Алаудинов сообщил в своем телеграм-канале.

Алаудинов извинился перед православным священником.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов извинился перед бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, схиигуменом Гавриилом (Виноградовым), после публичного конфликта из-за высказываний о мусульманах. Об этом Алаудинов сообщил в своем телеграм-канале.

«Те люди, которые хотели поссорить православных и традиционных мусульман, они сделали все для того, чтобы в тылу нашей Родины создать хаос, неразбериху и может быть даже кровопролитие», — заявил отец Гавриил. По его словам, причиной скандала стал фрагмент его проповеди, который был вырван из контекста и подан так, будто он выступает против ислама.

В ходе встречи обе стороны пришли к согласию, что их взгляды на происходящее совпадают, а разногласий не существует. Апти Алаудинов еще раз публично извинился перед схиигуменом за свои резкие слова, сказанные ранее в адрес священника.

Ранее Апти Алаудинов резко отреагировал на высказывания схиигумена Гавриила, назвав их оскорбительными для мусульман и выразив недовольство отсутствием реакции правоохранительных органов. Военный подчеркивал, что подобные заявления способствуют разжиганию межнациональной розни и отмечал необходимость равного отношения ко всем гражданам России независимо от национальности и вероисповедания.