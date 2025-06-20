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В Ираке реактор оказался поврежден после обстрела

СМИ, ссылаясь на спутниковые фотографии Maxar Technologies, сообщает, что после израильских ударов повреждения получил иранский ядерный объект в Араке вместе с прилегающей территорией.

СМИ, ссылаясь на спутниковые фотографии Maxar Technologies, сообщает, что после израильских ударов повреждения получил иранский ядерный объект в Араке вместе с прилегающей территорией.

Снимки, сделанные 18 и 19 июня, показывают, что у реактора пострадал купол: в верхней части конструкции образовалась пробоина. Также видны разрушения нескольких башен и других сооружений на площадке.

Представители обеих сторон конфликта подтвердили удары по объекту в Араке.

Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.