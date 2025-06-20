Австралия эвакуирует дипломатов из Тегерана

Австралия приняла решение о временном прекращении работы своего посольства в Тегеране и эвакуации дипломатического персонала. Как сообщила министр иностранных дел Пенни Вонг, это решение связано с резким ухудшением ситуации с безопасностью в Иране.
Согласно заявлению на сайте МИД Австралии, все сотрудники посольства и члены их семей покидают страну. Исключение сделано только для посла, который останется в регионе для координации действий правительства в условиях кризиса.
Для оказания помощи австралийским гражданам, покидающим Иран, в Азербайджан направлены консульские сотрудники. В заявлении подчеркивается, что всем австралийцам, имеющим возможность безопасно выехать из Ирана, следует сделать это как можно скорее.
Ранее сообщалось, что США допускают использование тактического ядерного оружия против Ирана.