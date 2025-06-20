В США раскрыли возможные сроки ударов по ядерным объектам Ирана

Как отмечается в статье, решение о временной отсрочке принято по инициативе хозяина Белого дома. По словам журналиста, американский лидер настаивал на том, чтобы операция не спровоцировала резкие колебания на фондовых площадках в момент их открытия.
Военная цель располагается на глубине порядка 80 метров под землёй, что делает объект малодоступным для стандартных боеприпасов. В связи с этим, по данным источников Херша, предполагается применение стратегической авиации США, оснащённой специализированными средствами поражения, предназначенными для разрушения укреплённых подземных сооружений.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп планирует в течение следующих двух недель принять решение относительно потенциального удара по Ирану. До этого республиканец допустил возможность уничтожения подземных объектов иранской ядерной программы с помощью «матери всех бомб» GBU-57.