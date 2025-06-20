Страны ЕС опасаются терактов в Европе в случае военного удара США по Ирану

По данным издания, в Лондоне серьезно обеспокоены тем, что Тегеран может задействовать свою агентурную сеть для организации терактов в европейских городах в ответ на американские бомбардировки. Особую тревогу вызывает судьба западных граждан, содержащихся под стражей в Иране — за последние годы там были задержаны не менее 15 человек с британскими связями по обвинениям в шпионаже.