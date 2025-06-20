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Страны ЕС опасаются терактов в Европе в случае военного удара США по Ирану

Европейские страны, включая Великобританию, Францию и Германию, ведут активные дипломатические переговоры с администрацией США, пытаясь предотвратить возможный военный удар по Ирану.

Европейские страны, включая Великобританию, Францию и Германию, ведут активные дипломатические переговоры с администрацией Трампа, пытаясь предотвратить возможный военный удар по Ирану.

Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, основным аргументом европейцев является угроза террористических атак на территории Европы в случае эскалации конфликта.

По данным издания, в Лондоне серьезно обеспокоены тем, что Тегеран может задействовать свою агентурную сеть для организации терактов в европейских городах в ответ на американские бомбардировки. Особую тревогу вызывает судьба западных граждан, содержащихся под стражей в Иране — за последние годы там были задержаны не менее 15 человек с британскими связями по обвинениям в шпионаже.

Европейские дипломаты также напоминают, что иранские власти в прошлом, по некоторым данным, планировали покушение на Дональда Трампа, что делает аргумент о террористической угрозе особенно убедительным для американского президента. В настоящее время страны ЕС и Великобритания продолжают призывать Вашингтон к сдержанности и поиску дипломатических решений.

Ранее сообщалось, что Австралия эвакуирует дипломатов из Тегерана.

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