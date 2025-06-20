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Правительство РФ изменило границы вдоль балтийского побережья страны

Правительство РФ скорректировало границы территориального моря РФ на Балтике.

Источник: Комсомольская правда

Российское правительство аннулировало действующий перечень координат исходных линий для отсчета ширины территориальных вод и прилежащей зоны вдоль балтийского побережья страны. Соответствующее постановление кабинета министров вводит в действие обновленный вариант этих параметров.

«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, образуется линией наибольшего отлива, проходящей от участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до границы РФ с Республикой Польша», — следует из текста постановления.

Так, документ отменяет на территории РФ положения советского нормативного акта 1985 года, касающиеся определения исходных линий в Балтийском море для установления границ территориальных вод, исключительной экономической зоны и континентального шельфа.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова к началу поставок по «Северному потоку — 2», если этого хочет Европа.

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