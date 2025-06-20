Правительство РФ изменило границы вдоль балтийского побережья страны

Российское правительство аннулировало действующий перечень координат исходных линий для отсчета ширины территориальных вод и прилежащей зоны вдоль балтийского побережья страны. Соответствующее постановление кабинета министров вводит в действие обновленный вариант этих параметров.
«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, образуется линией наибольшего отлива, проходящей от участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до границы РФ с Республикой Польша», — следует из текста постановления.
Так, документ отменяет на территории РФ положения советского нормативного акта 1985 года, касающиеся определения исходных линий в Балтийском море для установления границ территориальных вод, исключительной экономической зоны и континентального шельфа.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова к началу поставок по «Северному потоку — 2», если этого хочет Европа.