«На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!» — написала дипломат.
А ранее Мария Захарова обвинила Киев в открытии второго фронта в Африке. По её словам, Украина, сталкиваясь с неудачами в противостоянии с Россией, стремится разжечь террористическую активность в африканских странах, поддерживающих РФ.
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