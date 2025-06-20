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Украинские дроны совершили налет на Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников над городом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников над городом.

«Дежурные расчёты ПВО обнаружили и уничтожили ряд беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал он.

Гусев добавил, что угроза атак БПЛА в регионе пока сохраняется.

Ранее в Сумах произошел взрыв.

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