Украинские дроны совершили налет на Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников над городом.
«Дежурные расчёты ПВО обнаружили и уничтожили ряд беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал он.
Гусев добавил, что угроза атак БПЛА в регионе пока сохраняется.
Ранее в Сумах произошел взрыв.
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