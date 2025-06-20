Politico: в США устали от главы офиса Зеленского Андрея Ермака

Особое раздражение вызвал визит Ермака в Вашингтон в начале июня — по словам собеседников Politico, его приезд не сопровождался чётко обозначенной программой или конкретными целями. Один из источников прямо заявил, что визит выглядел бессмысленным, поскольку никто не понимал, с какой повесткой он прибыл.