Politico: в США устали от главы офиса Зеленского Андрея Ермака

Американское издание Politico, ссылаясь на источники в политических кругах Вашингтона, сообщает о нарастающем недовольстве в администрации президента США Дональда Трампа действиями главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
По данным издания, усталость от его подхода к взаимодействию с США выражают как республиканцы, так и демократы.
Особое раздражение вызвал визит Ермака в Вашингтон в начале июня — по словам собеседников Politico, его приезд не сопровождался чётко обозначенной программой или конкретными целями. Один из источников прямо заявил, что визит выглядел бессмысленным, поскольку никто не понимал, с какой повесткой он прибыл.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по делу о государственной измене, опроверг информацию о встрече главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американским сенатором Марко Рубио.