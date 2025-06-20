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Politico: в США устали от главы офиса Зеленского Андрея Ермака

Один из собеседников издания охарактеризовал Ермака как «двухпартийного раздражителя».

Источник: Аргументы и факты

Американское издание Politico, ссылаясь на источники в политических кругах Вашингтона, сообщает о нарастающем недовольстве в администрации президента США Дональда Трампа действиями главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

По данным издания, усталость от его подхода к взаимодействию с США выражают как республиканцы, так и демократы.

Особое раздражение вызвал визит Ермака в Вашингтон в начале июня — по словам собеседников Politico, его приезд не сопровождался чётко обозначенной программой или конкретными целями. Один из источников прямо заявил, что визит выглядел бессмысленным, поскольку никто не понимал, с какой повесткой он прибыл.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по делу о государственной измене, опроверг информацию о встрече главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американским сенатором Марко Рубио.

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