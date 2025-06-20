В Одессе было минимум семь прилётов, сообщают местные группы и публикуют эти кадры.
В регионе введён режим воздушной тревоги. Сирены также раздаются в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Также в Сумах произошел взрыв.
В Одессе было минимум семь прилётов, сообщают местные группы и публикуют эти кадры.
В Одессе было минимум семь прилётов, сообщают местные группы и публикуют эти кадры.
В регионе введён режим воздушной тревоги. Сирены также раздаются в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Также в Сумах произошел взрыв.