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В Одессе было минимум семь прилётов

В Одессе было минимум семь прилётов, сообщают местные группы и публикуют эти кадры.

В Одессе было минимум семь прилётов, сообщают местные группы и публикуют эти кадры.

В регионе введён режим воздушной тревоги. Сирены также раздаются в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Также в Сумах произошел взрыв.