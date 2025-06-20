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Российское правительство скорректировало границы территориального моря на Балтике

Кабинет министров РФ аннулировал прежний список координат базовых точек, от которых отсчитывается ширина территориального моря и прилежащей зоны у материковых берегов и островов России в Балтийском море, и утвердил новый, говорится в размещённом постановлении.

Кабинет министров РФ аннулировал прежний список координат базовых точек, от которых отсчитывается ширина территориального моря и прилежащей зоны у материковых берегов и островов России в Балтийском море, и утвердил новый, говорится в размещённом постановлении.

В документе уточняется, что базовая линия, используемая для расчётов, проходит по линии наибольшего отлива — от места выхода сухопутной границы России с Литвой к морю до точки выхода границы с Польшей.

Также на территории РФ утратил силу раздел «Балтийское море» из перечня координат, определявших исходные линии для расчёта территориальных вод, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, утверждённого постановлением Совмина СССР от 15 января 1985 года, уточняет ТАСС.