В России отказались давать киргизам особый статус

«Особый статус предполагает особую конфигурацию того или иного сотрудничества. Например, союзное государство, тогда и особый статус. Например, Евразийский экономический союз, куда входит и Киргизия, там тоже свои есть особенности, так как общий рынок. Более широкий статус, это СНГ, оно более гуманитарного состава, а не столько формализованного», — сказал Калашников, передает «Лента.ру». Он пояснил, что присвоение особого статуса не может быть связано с участием в Великой Отечественной войне, так как в ней участвовали все республики, входившие в СССР.