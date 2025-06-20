В России отказались давать киргизам особый статус

Депутат Калашников заявил, что только для Киргизии особого статуса быть не может.
Участие Киргизии в Великой Отечественной войне не является основанием для предоставления ей особого статуса в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, вопросам евразийской интеграции и взаимодействию с соотечественниками Леонид Калашников.
«Особый статус предполагает особую конфигурацию того или иного сотрудничества. Например, союзное государство, тогда и особый статус. Например, Евразийский экономический союз, куда входит и Киргизия, там тоже свои есть особенности, так как общий рынок. Более широкий статус, это СНГ, оно более гуманитарного состава, а не столько формализованного», — сказал Калашников, передает «Лента.ру». Он пояснил, что присвоение особого статуса не может быть связано с участием в Великой Отечественной войне, так как в ней участвовали все республики, входившие в СССР.
Ранее Темир Сариев, возглавляющий Торгово-промышленную палату Кыргызстана и занимавший пост премьер-министра республики, выступил с инициативой предоставить гражданам Кыргызстана особый статус на территории Российской Федерации. В качестве обоснования он напомнил о том, что кыргызский народ поддерживал Россию в самые сложные исторические периоды, в том числе участвовал в обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.