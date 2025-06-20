Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона лояльно воспринимает заявления президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина, рассчитывая на аналогичную сдержанность с американской стороны. Ранее Дмитрий Песков заявил, что при прямом общении с Владимиром Путиным западные СМИ не искажают его слова.
Песков: РФ толерантна к словам Трампа о Путине и ожидает взаимности в ответ
Песков высказался о толерантности к словам Трампа о президенте России.