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Песков: РФ толерантна к словам Трампа о Путине и ожидает взаимности в ответ

Песков высказался о толерантности к словам Трампа о президенте России.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона лояльно воспринимает заявления президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина, рассчитывая на аналогичную сдержанность с американской стороны. Ранее Дмитрий Песков заявил, что при прямом общении с Владимиром Путиным западные СМИ не искажают его слова.

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