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Песков: РФ ждет подтверждения даты третьего раунда диалога с Киевом на неделе

Россия ждет согласия о дате третьего раунда переговоров с Украиной на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона рассчитывает, что в ближайшие дни будет согласована дата проведения третьего этапа переговоров с Украиной. Накануне пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Россия демонстрирует понимание в отношении риторики президента США Дональда Трампа о Владимире Путине, ожидая ответной толерантности от США.

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