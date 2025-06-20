Песков: РФ ждет подтверждения даты третьего раунда диалога с Киевом на неделе

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона рассчитывает, что в ближайшие дни будет согласована дата проведения третьего этапа переговоров с Украиной. Накануне пресс-секретарь российского лидера рассказал, что Россия демонстрирует понимание в отношении риторики президента США Дональда Трампа о Владимире Путине, ожидая ответной толерантности от США.