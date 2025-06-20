Макрон выступит с обращением к Евросоюзу на Ле-Бурже

Макрон прибудет на мероприятие на борту военного транспортного самолёта Airbus A400M. Однако перспективы дальнейшего производства этой модели остаются неопределёнными. Согласно информации, отсутствие новых контрактов вынудило сборочный завод в Севилье (Испания) планировать завершение выпуска к 2028 году и последующее закрытие предприятия. Для продления работы ещё на один год Испания и Франция в понедельник согласовали дополнительные заказы на семь самолётов при минимальном годовом производстве восьми единиц.
В рамках визита президент осмотрит экспозиции ведущих французских компаний: Airbus, Thales, Safran и Dassault Aviation. Затем ожидается выступление с призывом к укреплению стратегической независимости Европы в космической сфере.
Источник во французской администрации, процитированный агентством AFP, отметил, что Макрон обратится к европейским партнёрам: Германии, Италии и Великобритании с инициативами по совместному развитию космических проектов на фоне растущей активности США и Китая.
По данным газеты Ouest-France, новая космическая политика Франции будет строиться на трёх ключевых направлениях: создание спутниковых созвездий, развитие средств доступа в космос, включая ракеты и микропусковые установки, а также поддержка научных исследований.
Ранее стало известно, что в 2000-х предприниматель Илон Маск пытался купить российскую ракету у компании «Космотрас», но его отпугнула цена. После того как российская сторона назвала расценки, действовавшие на тот период, миллиардер и его коллеги незамедлительно откланялись и покинули представительство.