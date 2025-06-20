Макрон выступит с обращением к Евросоюзу на Ле-Бурже

Макрон прибудет на мероприятие на борту военного транспортного самолёта Airbus A400M. Однако перспективы дальнейшего производства этой модели остаются неопределёнными. Согласно информации, отсутствие новых контрактов вынудило сборочный завод в Севилье (Испания) планировать завершение выпуска к 2028 году и последующее закрытие предприятия. Для продления работы ещё на один год Испания и Франция в понедельник согласовали дополнительные заказы на семь самолётов при минимальном годовом производстве восьми единиц.