Трамп опасается ливийского сценария при возможных ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп проявляет осторожность в вопросе возможных военных действий против Ирана, опасаясь повторения ливийского сценария. Как сообщает New York Post со ссылкой на информированные источники, американский лидер неоднократно проводил параллели между двумя странами.
По данным издания, Трамп рассматривает вариант ограниченных ударов исключительно по ядерным объектам в Натанзе и Фордо, избегая планов по масштабной бомбардировке, которая могла бы привести к смене режима. «Он не хочет превращения этого в Ливию», — пояснил один из собеседников газеты.
Источники выделяют две основные причины такой позиции: хаос, возникший после свержения Каддафи, и осложнение переговорного процесса с такими странами, как Северная Корея и сам Иран. Как отмечает NYP, президент США лично неоднократно обращался к ливийскому примеру в обсуждениях иранского вопроса.
В администрации подчеркивают принципиальное отличие планируемых операций от ливийской кампании 2011 года, которая включала масштабные бомбардировки с целью смены власти. В случае с Ираном речь идет о точечных ударах по ядерной инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что страны ЕС опасаются терактов в Европе в случае военного удара США по Ирану.