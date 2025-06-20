Трамп опасается ливийского сценария при возможных ударах по Ирану

По данным издания, Трамп рассматривает вариант ограниченных ударов исключительно по ядерным объектам в Натанзе и Фордо, избегая планов по масштабной бомбардировке, которая могла бы привести к смене режима. «Он не хочет превращения этого в Ливию», — пояснил один из собеседников газеты.