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Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale

Сотрудникам выставки пришлось вмешаться и помогать главе правительства выбраться из тесного пространства.

Источник: Аргументы и факты

На Парижском авиасалоне премьер-министр Франции Франсуа Байру оказался в неловкой ситуации: после того как он сел в кабину истребителя Rafale, самостоятельно покинуть её не смог.

Сотрудникам выставки пришлось вмешаться и помогать главе правительства выбраться из тесного пространства.

Как сообщает журнал Entrevue, инцидент стал неожиданным поводом для шуток и насмешек, а демонстрация боевого самолёта привлекла внимание публики совсем не тем, чем планировалось. Издание с иронией отмечает, что ажиотаж вокруг Rafale возник по весьма необычной причине.

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