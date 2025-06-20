Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale

Как сообщает журнал Entrevue, инцидент стал неожиданным поводом для шуток и насмешек, а демонстрация боевого самолёта привлекла внимание публики совсем не тем, чем планировалось. Издание с иронией отмечает, что ажиотаж вокруг Rafale возник по весьма необычной причине.