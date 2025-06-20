Премьер-министр Франции Франсуа Байру застрял в кабине истребителя Rafale

На Парижском авиасалоне премьер-министр Франции Франсуа Байру оказался в неловкой ситуации: после того как он сел в кабину истребителя Rafale, самостоятельно покинуть её не смог.
Сотрудникам выставки пришлось вмешаться и помогать главе правительства выбраться из тесного пространства.
Как сообщает журнал Entrevue, инцидент стал неожиданным поводом для шуток и насмешек, а демонстрация боевого самолёта привлекла внимание публики совсем не тем, чем планировалось. Издание с иронией отмечает, что ажиотаж вокруг Rafale возник по весьма необычной причине.
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