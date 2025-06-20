Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: «Железный купол» Израиля перехватил лишь 65% иранских ракет за сутки

Израильская система ПРО «Железный купол» перехватила лишь 65% ракет, выпущенных Ираном в течение последних суток.

Источник: Reuters

Такую информацию приводит американский телеканал NBC News со ссылкой на экс-сотрудника израильской разведки.

«Только 65% ракет… были перехвачены системой ПРО “Железный купол” страны по сравнению с почти 90% днём ранее…» — говорится в публикации.

Собеседник агентства отметил, что Иран по-прежнему располагает современными ракетами, которые и используются для нанесения ударов по Израилю.

Ранее портал Ynet сообщил, что сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дважды переносил свадьбу на фоне конфликта с Ираном.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше