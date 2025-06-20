NBC: «Железный купол» Израиля перехватил лишь 65% иранских ракет за сутки

Такую информацию приводит американский телеканал NBC News со ссылкой на экс-сотрудника израильской разведки.
«Только 65% ракет… были перехвачены системой ПРО “Железный купол” страны по сравнению с почти 90% днём ранее…» — говорится в публикации.
Собеседник агентства отметил, что Иран по-прежнему располагает современными ракетами, которые и используются для нанесения ударов по Израилю.
Ранее портал Ynet сообщил, что сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дважды переносил свадьбу на фоне конфликта с Ираном.
Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.Читать дальше