Напомним, что Чернышов не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда сопровождал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Политолог Александр Дудчак отметил, что нынешняя волна эмиграции отличается от предыдущих. Уезжают не те, кто страдал от репрессий, а люди, которые вполне успешно адаптировались к существующей системе, накопили определённые средства, но не видят перспектив для себя и опасаются за свою безопасность.