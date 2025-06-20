«Режим сыпется на глазах»: В Раде раскрыли, что ждёт Украину после побега Чернышова

«Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остаётся фактом: режим сыпется на глазах», — написал нардеп в своих социальных сетях.
Парламентарий охарактеризовал ситуацию как беспрецедентно компрометирующую для украинских властей. По его словам, Чернышов стал первым в истории Незалежной действующим вице-премьером, покинувшим страну.
Напомним, что Чернышов не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда сопровождал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Политолог Александр Дудчак отметил, что нынешняя волна эмиграции отличается от предыдущих. Уезжают не те, кто страдал от репрессий, а люди, которые вполне успешно адаптировались к существующей системе, накопили определённые средства, но не видят перспектив для себя и опасаются за свою безопасность.