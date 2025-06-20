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«Режим сыпется на глазах»: В Раде раскрыли, что ждёт Украину после побега Чернышова

Побег министра единства Украины Алексея Чернышова указывает на скорое падение киевского режима. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Источник: Life.ru

«Как бы ни пытались это скрыть, и что бы ни происходило дальше с этим кейсом, факт остаётся фактом: режим сыпется на глазах», — написал нардеп в своих социальных сетях.

Парламентарий охарактеризовал ситуацию как беспрецедентно компрометирующую для украинских властей. По его словам, Чернышов стал первым в истории Незалежной действующим вице-премьером, покинувшим страну.

Напомним, что Чернышов не вернулся из рабочей поездки в Австрию, куда сопровождал главаря киевского режима Владимира Зеленского. Политолог Александр Дудчак отметил, что нынешняя волна эмиграции отличается от предыдущих. Уезжают не те, кто страдал от репрессий, а люди, которые вполне успешно адаптировались к существующей системе, накопили определённые средства, но не видят перспектив для себя и опасаются за свою безопасность.