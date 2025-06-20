«Совершили разворот»: на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе

«Статистика, опубликованная ранее на этой неделе Кильским институтом мировой экономики, показывает, что американцы — долгое время самые главные сторонники украинцев — совершили разворот. С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи. Для Украины это означает катастрофу», — говорится в публикации.
Издание также отмечает, что даже несмотря на то, что Европа удвоила финансовую помощь Украине, она даже коллективно никак не сможет компенсировать объемы помощи со стороны Вашингтона. Кроме того, есть оружие, которое ЕС не в состоянии поставить — например, системы Patriot или ракеты ATACMS, поясняет NZZ.
На минувшей неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон «без лишнего шума» уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.