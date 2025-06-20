«Совершили разворот»: на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе

Издание также отмечает, что даже несмотря на то, что Европа удвоила финансовую помощь Украине, она даже коллективно никак не сможет компенсировать объемы помощи со стороны Вашингтона. Кроме того, есть оружие, которое ЕС не в состоянии поставить — например, системы Patriot или ракеты ATACMS, поясняет NZZ.