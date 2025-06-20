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Иранские силовики задержали 16 человек по подозрению в поддержке Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел масштабную операцию в провинции Лурестан, в ходе которой были задержаны 16 граждан страны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел масштабную операцию в провинции Лурестан, в ходе которой были задержаны 16 граждан страны. Как сообщает агентство Tasnim, арестованные подозреваются в поддержке Израиля и проведении подрывной деятельности в интернет-пространстве.

По данным иранских правоохранительных органов, задержанные целенаправленно распространяли ложную информацию и панические настроения в социальных сетях, пытаясь ослабить национальное единство.

Напомним, что президент США Дональд Трамп проявляет осторожность в вопросе возможных военных действий против Ирана, опасаясь повторения ливийского сценария.

Ранее сообщалось, что страны ЕС опасаются терактов в Европе в случае военного удара США по Ирану.

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