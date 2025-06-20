«Замену давно подобрали»: В Госдуме считают, что Зеленский вскоре сбежит на Запад

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал сообщения о том, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов не вернулся в страну после поездки в Австрию. По словам депутата, главарь киевского режима Владимир Зеленский в скором времени запросит убежище в Европе. Об этом пишет ТАСС.