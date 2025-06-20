«Замену давно подобрали»: В Госдуме считают, что Зеленский вскоре сбежит на Запад

«Наверняка, Зеленский завидует беглецу, он сам бы с удовольствием остался у западных друзей. Возможно, весьма скоро Зеленский запросит убежища в Европе, а замену ему спонсоры бандеровского режима давно подобрали», — сказал он.
Чиновник также заявил, что Чернышов своим поступком продемонстрировал «единство Украины и Европы» и добавил, что за границей у украинского министра, как и у многих представителей власти в Киеве, имеются счета и недвижимость.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил о ярости и негодовании экс-комика из-за побега министра национального единства Незалежной. А нардеп Александр Дубинский сообщил, что Украину покинул ещё один «кошелёк» Зеленского Тимур Миндич.