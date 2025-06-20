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Россия обновила координаты морских границ в Балтийском море

Правительство РФ утвердило новый список координат, по которым рассчитывается ширина территориального моря и прилегающей зоны страны в Балтийском море. Старый перечень, действовавший с 1985 года, утратил силу. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Источник: Life.ru

Теперь граница будет определяться по линии самого низкого отлива — от места, где сухопутная граница России встречается с Литвой, до участка границы с Польшей. Эти координаты используются для расчёта, где заканчиваются российские территориальные воды.

Раздел «Балтийское море» из документа времён СССР больше не действует. Новые данные отражают актуальное положение побережья и согласуются с современными правилами.

А ранее российский разведывательный самолёт Су-24МР совершил облёт корабля НАТО в Балтийском море. В Сети появились кадры, снятые с борта корабля, на которых видно, как воздушное судно пролетает на низкой высоте и отстреливает тепловые ловушки.

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