Россия обновила координаты морских границ в Балтийском море

Теперь граница будет определяться по линии самого низкого отлива — от места, где сухопутная граница России встречается с Литвой, до участка границы с Польшей. Эти координаты используются для расчёта, где заканчиваются российские территориальные воды.
Раздел «Балтийское море» из документа времён СССР больше не действует. Новые данные отражают актуальное положение побережья и согласуются с современными правилами.
А ранее российский разведывательный самолёт Су-24МР совершил облёт корабля НАТО в Балтийском море. В Сети появились кадры, снятые с борта корабля, на которых видно, как воздушное судно пролетает на низкой высоте и отстреливает тепловые ловушки.