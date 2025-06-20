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Песков: дату новых переговоров с Киевом могут назвать на следующей неделе

На следующей неделе Россия ожидает, что будет достигнуто согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

В интервью телеканалу Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни Москва рассчитывает на определение даты третьего раунда переговоров с Украиной.

По его словам, обсуждение этого вопроса запланировано на следующую неделю, и российская сторона придаёт переговорам с Киевом большое значение, подходя к ним со всей серьёзностью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация готова приехать в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня.

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