КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана несколько дней назад

Советник министра иностранных дел Ирана Мохаммад-Хосейн Ранджбаран сообщил, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предотвратили попытку покушения на главу МИД Аббаса Аракчи, якобы готовившуюся Израилем за несколько дней до переговоров между Ираном и странами «евротройки» в Женеве.
По словам Ранджбарана, с момента объявления о визите Аракчи в Швейцарию поступали многочисленные обращения, выражавшие обеспокоенность возможной угрозой его безопасности. Он отметил, что министр воспринимает себя в первую очередь как защитника интересов своей страны, а не просто дипломата.
Предполагаемое покушение, как утверждается, удалось предотвратить благодаря действиям КСИР. В завершение Ранджбаран призвал поддержать иранских дипломатов, подчеркнув важность их миссии по защите национального суверенитета.
Ранее журналист из Соединённых Штатов Сеймур Херш заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа одобрила участие Вашингтона в ударах по территории Ирана.