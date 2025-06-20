КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана несколько дней назад

По словам Ранджбарана, с момента объявления о визите Аракчи в Швейцарию поступали многочисленные обращения, выражавшие обеспокоенность возможной угрозой его безопасности. Он отметил, что министр воспринимает себя в первую очередь как защитника интересов своей страны, а не просто дипломата.