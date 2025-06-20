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В Минвостокразвитии рассказали, когда завершится строительство моста между Россией и КНДР

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР может быть построен уже через два года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Его слова приводит РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Строительство начато по плану, ведётся с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — отметил глава Минвостокразвития.

В КНДР заявили, что мост на границе с Россией будет символом несокрушимости. После встречи лидеров двух государств в прошлом году, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в различных сферах значительно расширилось, а совместные проекты приносят ощутимую пользу обеим странам. Напомним, что ранее был дан старт строительству автомобильного моста через реку Туманная, которая впадает в Японское море.