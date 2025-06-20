В Минвостокразвитии рассказали, когда завершится строительство моста между Россией и КНДР

В КНДР заявили, что мост на границе с Россией будет символом несокрушимости. После встречи лидеров двух государств в прошлом году, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в различных сферах значительно расширилось, а совместные проекты приносят ощутимую пользу обеим странам. Напомним, что ранее был дан старт строительству автомобильного моста через реку Туманная, которая впадает в Японское море.