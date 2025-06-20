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Сийярто назвал мечтой проект Меркель о единой экономике до Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ФедералПресс. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто озвучил свое видение будущего европейско-российских экономических отношений. В частности, дипломат назвал своей мечтой реализацию идеи бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о формировании единой торгово-экономической зоны, простирающейся от Лиссабона до Владивостока.

Источник: AP 2024

«Если вы спросите меня, о чем я мечтаю через 18 лет, так это о том, чтобы мы вернулись к рациональности таким образом, чтобы евразийское сотрудничество стало основой глобального мира и развивающейся европейской экономики», — заявил Сийярто.

Сийярто также напомнил о своей позиции, высказанной в 2023 году, согласно которой восстановление дружественных отношений между Россией и Европейским союзом представляется ему возможным. По мнению министра, перезагрузка может стать реальностью после достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Он не исключил, что после завершения боевых действий ведущие политики Западной Европы вновь обратятся к проекту создания масштабной торговой зоны, связывающей Лиссабон и Владивосток.

Напомним, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о сроках строительства автомобильного перехода, который свяжет Россию и КНДР.

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