Сийярто назвал мечтой проект Меркель о единой экономике до Владивостока

«Если вы спросите меня, о чем я мечтаю через 18 лет, так это о том, чтобы мы вернулись к рациональности таким образом, чтобы евразийское сотрудничество стало основой глобального мира и развивающейся европейской экономики», — заявил Сийярто.
Сийярто также напомнил о своей позиции, высказанной в 2023 году, согласно которой восстановление дружественных отношений между Россией и Европейским союзом представляется ему возможным. По мнению министра, перезагрузка может стать реальностью после достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.
Он не исключил, что после завершения боевых действий ведущие политики Западной Европы вновь обратятся к проекту создания масштабной торговой зоны, связывающей Лиссабон и Владивосток.
Напомним, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о сроках строительства автомобильного перехода, который свяжет Россию и КНДР.