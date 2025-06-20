Гросси: Иран не изготавливал ядерную бомбу на момент начала атак Израиля

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы на момент начала атак Израиля. Об этом он заявил в интервью газете La Nacion.
«Ответ на данный момент “нет”. Но у него было много элементов, ведущих к ней», — сказал Гросси, отвечая на вопрос: «Делал ли Иран [ядерную] бомбу».
Гросси также предостерег от спекуляций на тему того, сколько времени могло бы потребоваться Ирану для изготовления ядерной бомбы. «Нужно с большой осторожностью подходить к хронологическим вопросам. Мы все помним трагические заявления о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия…», — добавил глава МАГАТЭ.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни они вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.