Гросси: Иран не изготавливал ядерную бомбу на момент начала атак Израиля

Гросси также предостерег от спекуляций на тему того, сколько времени могло бы потребоваться Ирану для изготовления ядерной бомбы. «Нужно с большой осторожностью подходить к хронологическим вопросам. Мы все помним трагические заявления о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия…», — добавил глава МАГАТЭ.