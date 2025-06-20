«Побочный эффект»: Президент Израиля высказался о ликвидации Хаменеи

«Хаменеи не является нашей целью, и у нас нет цели сменить режим… Но очевидно, что это стало бы побочным эффектом, который привёл бы к значительным историческим последствиям, которые пошли бы на пользу народу Ирана», — цитирует президента Axel Springer.
По словам главы государства, израильское руководство не исключает возможности урегулирования конфликта при помощи переговоров. Он также прокомментировал вероятность того, что Соединённые Штаты могут не поддержать Тель-Авив в случае эскалации.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нанесение удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи не обострит, а прекратит нынешнее противостояние между двумя странами. А ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва ликвидацию аятоллы Али Хаменеи воспримет крайне негативно.