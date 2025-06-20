Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Побочный эффект»: Президент Израиля высказался о ликвидации Хаменеи

Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что руководство страны не рассматривает лидера Ирана Али Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. Кроме того, по его словам, свержение власти в Тегеране не входит в стратегические планы Израиля.

Источник: Life.ru

«Хаменеи не является нашей целью, и у нас нет цели сменить режим… Но очевидно, что это стало бы побочным эффектом, который привёл бы к значительным историческим последствиям, которые пошли бы на пользу народу Ирана», — цитирует президента Axel Springer.

По словам главы государства, израильское руководство не исключает возможности урегулирования конфликта при помощи переговоров. Он также прокомментировал вероятность того, что Соединённые Штаты могут не поддержать Тель-Авив в случае эскалации.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нанесение удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи не обострит, а прекратит нынешнее противостояние между двумя странами. А ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва ликвидацию аятоллы Али Хаменеи воспримет крайне негативно.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше