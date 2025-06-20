США отрицают неэффективность противобункерных бомб, пишут СМИ

На фоне того, что в соцсетях пользователи стали тиражировать отрывок ее репортажа, в котором упоминается вероятность использования тактического ядерного оружия, журналистка Fox News отметила, что она имела в виду общий контекст рассмотрения всех видов оружия для удара по Ирану, поэтому по ее мнению делать акцент только на ядерном оружии при перепечатке ее материала будет искажением.