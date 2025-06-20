Песков: Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине

Россия терпимо относится к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков.
В России с пониманием относятся к заявлениям главы Белого дома Дональда Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина и рассчитывают на аналогичный подход с американской стороны. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить. Мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам, в ответ мы толерантны к нашим визави», — сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу Sky News. Так Песков отреагировал на высказывание Трампа, который ранее рекомендовал российскому президенту в первую очередь заняться разрешением конфликта на Украине, прежде чем принимать участие в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
Накануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Песков рассказал, что Трамп не делился своими планами с Россией относительно ирано-израильского конфликта. Представитель Кремля добавил, что, если американцы вступят в противостояние Ирана и Израиля, то лишь ухудшат ситуацию. Это приведет к росту экстремизма в регионе и спровоцирует необратимые последствия.