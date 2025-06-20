Песков: Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине

«У президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить. Мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам, в ответ мы толерантны к нашим визави», — сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу Sky News. Так Песков отреагировал на высказывание Трампа, который ранее рекомендовал российскому президенту в первую очередь заняться разрешением конфликта на Украине, прежде чем принимать участие в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.