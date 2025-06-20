В Швейцарии заявили о рисках для Киева при прекращении американской помощи

Журналист подчёркивает, что Соединённые Штаты в течение длительного времени выступали главным спонсором Киева, однако в последние месяцы наблюдается тенденция к уменьшению их участия. В то же время европейские страны наращивают объёмы поддержки. Она выросла вдвое, однако данный прирост не способен компенсировать сокращение помощи с американской стороны.