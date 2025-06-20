Американские спецслужбы оценили сроки создания Ираном ядерной бомбы

Аналитики американских спецслужб отмечают, что, хотя официального решения о разработке ядерного оружия Тегеран пока не принял, страна обладает всеми необходимыми технологиями и ресурсами. По оценкам экспертов, Иран способен создать ядерное устройство в срок от нескольких месяцев до года, а при выборе более простой конструкции — аналогичной бомбе, сброшенной на Хиросиму, — процесс может быть значительно ускорен.