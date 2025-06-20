Американские спецслужбы оценили сроки создания Ираном ядерной бомбы

Согласно данным американской разведки, Иран может принять решение о создании ядерного оружия в случае эскалации военного давления на страну. Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке США, ключевыми триггерами для такого решения могут стать атака на ядерный объект в Фордо или устранение верховного лидера Ирана.
Аналитики американских спецслужб отмечают, что, хотя официального решения о разработке ядерного оружия Тегеран пока не принял, страна обладает всеми необходимыми технологиями и ресурсами. По оценкам экспертов, Иран способен создать ядерное устройство в срок от нескольких месяцев до года, а при выборе более простой конструкции — аналогичной бомбе, сброшенной на Хиросиму, — процесс может быть значительно ускорен.
«Иранская верхушка, вероятно, склонится к созданию бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что иранские силовики задержали 16 человек по подозрению в поддержке Израиля.