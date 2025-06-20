КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи

«Если бы не меры безопасности, предпринятые КСИР, возможно, несколько дней назад в Тегеране было бы проведено покушение против него, которое, слава Богу, было предотвращено», — сообщил Ранджбаран.
По его словам, главы иранского МИД Аракчи считает себя солдатом родины больше, чем главой дипломатической службы.
Ранее израильский президент Ицхак Герцог высказался о ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, руководство страны не рассматривает Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. Он уверил, что свержение власти в Тегеране также не входит в стратегические планы Израиля.