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КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи

Советник главы МИД Ирана Мохаммад-Хосейн Ранджбаран заявил в социальной сети X, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько дней назад предотвратил попытку покушения Израиля на Аббаса Аракчи. Это заявление прозвучало накануне переговоров Тегерана с «евротройкой» в Женеве.

Источник: Life.ru

«Если бы не меры безопасности, предпринятые КСИР, возможно, несколько дней назад в Тегеране было бы проведено покушение против него, которое, слава Богу, было предотвращено», — сообщил Ранджбаран.

По его словам, главы иранского МИД Аракчи считает себя солдатом родины больше, чем главой дипломатической службы.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог высказался о ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, руководство страны не рассматривает Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. Он уверил, что свержение власти в Тегеране также не входит в стратегические планы Израиля.