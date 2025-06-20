КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи

Ранее израильский президент Ицхак Герцог высказался о ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, руководство страны не рассматривает Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. Он уверил, что свержение власти в Тегеране также не входит в стратегические планы Израиля.