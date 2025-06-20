В России изменили территориальные границы моря на Балтике: вот зачем

Правительство России утвердило координатный перечень базовых точек для отсчета границ территориальных вод страны в акватории Балтийского моря. Соответствующий нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации.
«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», — следует из текста документа.
При этом в документе также указаны дополнительные координатные точки, фиксирующие морские границы.
Так нормативный акт отменяет действие на российской территории раздела «Балтийское море» из координатного перечня, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1985 года. Он устанавливал базовые точки для определения: границ территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа.
Обновленный перечень включает географические координаты восьми балтийских островов и прибрежной зоны севернее нарвского устья.
В связи с внесенными изменениями Минобороны РФ обязано опубликовать обновленный перечень координат в «Извещениях мореплавателям» и переиздать соответствующие навигационные карты, МИД России должен направить копии всех обновленных картографических материалов в ООН, а Роскадастру поручено учитывать новые данные при создании и актуализации картографической продукции.
В первых числах июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обозначил Балтийское и Черное моря как зоны ответственности Альянса, подчеркнув готовность организации к сокрушительным мерам в случае любых нештатных ситуаций в этих акваториях.
Одновременно заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что предстоящие натовские учения Baltops 2025 в Балтийском море представляют собой элемент подготовки альянса к возможному вооруженному противостоянию. По его словам, сценарий маневров, предусматривающий отработку действий против «равнозначного противника», прямо указывает на Россию как на предполагаемого оппонента.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о готовности России возобновить поставки по «Северному потоку — 2», если того захочет Европа.