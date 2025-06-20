В России изменили территориальные границы моря на Балтике: вот зачем

Одновременно заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что предстоящие натовские учения Baltops 2025 в Балтийском море представляют собой элемент подготовки альянса к возможному вооруженному противостоянию. По его словам, сценарий маневров, предусматривающий отработку действий против «равнозначного противника», прямо указывает на Россию как на предполагаемого оппонента.